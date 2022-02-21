17 грудня 2021 року Володимир Продивус був переобраний на посаду президента Федерації боксу України на наступні чотири роки. З таким рішенням виявили незгодні деякі представники боксерської спільноти. Вони створили ініціативну групу "Український бокс: Перезавантаження". Одним з лідерів цієї групи став Кирило Шевченко – очільник Київської міської організації Федерації боксу України.

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Редакція 24 каналу поспілкувалася з Кирилом Шевченком. Ми обговорили питання конфлікту з Продивусом, щодо виборів президента ФБУ та проблеми у Федерації.

Про конфлікт з Продивусом

"В мене особистого конфлікту з ним немає. В мене конфлікт лише через бокс. Постійний. Через те, що людина не цікавиться боксом дуже-дуже давно. Розпочався він у 2015 році, або й раніше.

Даються одні обіцянки – будуть виплачуватися гроші, будуть зміни, ми рухаємося вперед, а ніяких результатів фактично немає – ні грошей, ні суддівства.

У 2016 році на Олімпіаді не було результатів. Після цього знову чимало обіцянок. Йому перестав бокс бути цікавим. Він взяв людей, які далекі від боксу. Донатас Піскун (виконавчий директор Федерації боксу України, – прим. 24 каналу) витиснув усіх грамотних спеціалістів, які були.

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Просто зробив свою приватну компанію з цього. Суддям розказує, що треба робити, спортсменам, вирішує долі хлопців. Відтак в мене конфлікт, тому що я переживаю за бокс. І не тільки я один", – розповів свою історію Кирило Шевченко.

Про вибори президента Федерації

За словами Кирила Шевченка, ФБУ вирішила наприкінці 2021 року провести вибори президента. Однак запізно повідомила про це обласні осередки – замість того, щоб зробити це за 30 днів до дати виборів, оголосили це за 27 днів. Відтак обласні федерації попросили перенести дату виборів, щоб можна було обрати делегатів кандидатів.

Спочатку в ФБУ погодилися на це, але згодом таки провели вибори 17 грудня. Саме там одноголосно і переобрали Продивуса.

"Вони написали, що у них є один кандидат в президенти – Продивус. А як мінімум п’ять федерацій офіційно написали, що вибирають мене – Житомирська, Рівненська, Київська обласна, Чернігівська, Полтавська. Вони проігнорували", – розповів Кирило Шевченко.

Також в нього претензія і щодо самих учасників виборів.

За статутом, має бути мінімум 2/3 голосів присутніх, тобто 17 федерацій. Присутніми було 13. З них Львівська федерація не могла бути присутня взагалі, оскільки там помер колишній президент, і вони не могли присилати без конференції делегата. Дніпропетровська область не могла прислати кандидата – вона не провела конференцію. Віктор Савченко сам взяв і поїхав. Ніхто не давав йому таких повноважень,

– розповів Кирило Шевченко.

Конфлікт з Федерацією

Після того, як чимало обласних федерацій виступили проти Продивуса, у ФБУ вирішили вдатися до покарання.

17 лютого Контрольно-дисциплінарний комітет ФБУ визнав протиправною діяльність "Ініціативної групи "Український бокс: перезавантаження", а також діяльність обласних федерацій ФБУ, які увійшли до цієї групи. Ще перед тим 28 січня КДК на два місяці призупинив членство Харківської, Київської, Полтавської, Хмельницької, Кіровоградської обласних та Київської міської федерацій боксу. До місцевих осередків Донецької, Чернігівської, Одеської та Сумської областей застосовано санкцію у вигляді попередження.

Найбільше дісталося Рівненській та Житомирській обласним федераціям боксу – їх взагалі виключили зі складу ФБУ. Тож в цих областях ФБУ призначила повноважених представників.

Вони не мають права це робити. Як приїхали – так і поїхали. Як федерація може існувати, якщо вона нелегітимна. Школа Януковича. Контрольно-дисциплінарна комісія теж була створена незаконно. Була стара комісія, ніхто їх не попередив про звільнення, не запросили на виконком. Він вирішив, що він сам собі президент. Він нікого не чує,

– переконаний Шевченко.

Нові вибори

На 22 лютого представники ініціативної групи вирішили провести позачергову звітно-виборчу конференцію ФБУ. У Федерації її вже назвали спробою рейдерського захоплення.

"Ми зберемо 17 федерацій як мінімум 22 лютого. Законно проведемо вибори. Кого виберуть – того виберуть. Його теж запросили. Запросили всі федерації", – розповів Кирило Шевченко.

Поки ж представники ініціативної групи хочуть звернутися до Міністерства молоді та спорту України, щоб там припинили фінансування ФБУ на час розгляду цієї ситуації. При цьому що Міністерство не може напряму втрутитися в роботу ФБУ, адже це громадська організація.