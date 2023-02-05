В ночь с 4 на 5 февраля в Лос-Анджелесе прошел турнир по ММА Bellator 290. В бою за титул чемпиона принимал участие представитель России Федор Емельяненко.

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Для уроженца Луганщины это было последнее сражение в профессиональной карьере. Его соперником стал американец Райан Бейдер, которому он уже проигрывал в 2019 году.

Россиянин хотел пойти на пике славы, но в итоге потерпел позорное поражение. Уже на третьей минуте поединка Райан нокаутировал Федора и без остановок добивал уже лежащего Емельяненко.

Жесткий нокаут от Бейдера:

Спустя почти минуту издевательства над россиянином арбитр остановил поединок, присудив Бейдеру победу. Для 46-летнего Емельяненко это уже седьмое поражение в карьере при 40 победах.

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Он становился чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA и был четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо. К слову, на поединок против Бейдера россиянин вышел без флага своей страны из-за запрета от Bellator.

Стоит знать. Райан Бейдер провел 40 боев в ММА. Из них американец выиграл 31 (нокаутом – 13), проиграв семь. Еще один бой был признан несостоявшимся.