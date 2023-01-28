Велосипедная прогулка чуть не стоила жизни экс-чемпиону UFC Конору МакГрегору. Во время движения по дорожке боец смешанных единоборств попал под машину.
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Занятия спортом спасло жизнь МакГрегору
По словам ирландца, водитель авто был ослеплен солнечными лучами.
Только что меня сбила машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел и въехал на полной скорости. Слава Богу, это было не мое время. Спасибо также навыкам борьбы и дзюдо – группировка при падении спасла мне жизнь,
– сообщил спортсмен.
Бывший чемпион не получил серьезных повреждений во время аварии. Боец отделался только порванными велосипедными штанами и неглубокой раной. Чтобы фанаты не беспокоились о нем, Конор продемонстрировал ранения в Instagram.
Фото раненой задницы МакГрегора / instagram.com/thenotoriousmma
Скандалы МакГрегора
- В марте 2022 ирландца задержала полиция в Дублине за превышение скорости вождения. Его доставили в отделение, где он пробыл всего несколько часов.
- МакГрегор отличается своей приверженностью русскому маньяку Владимиру Путину. Спортсмен хвастался совместным фото с диктатором, за что получил критику от Владимира Зеленского.
- Отец МакГрегора вступился за сына, хамовито обратившись к президенту Украины
- Кроме того, экс-чемпион порой злоупотребляет алкоголем, постоянно попадая в потасовки и скандалы.