В ніч з 4 на 5 лютого в Лос-Анджелесі пройшов турнір з ММА Bellator 290. В бою за титул чемпіона брав участь представник Росії Фьодор Ємельяненко.

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Для уродженця Луганщини це був останній бій у професійній кар'єрі. Його суперником став американець Раян Бейдер, якому він вже програвав у 2019 році.

Росіянин хотів піти на піку слави, але в підсумку зазнав ганебної поразки. Вже на третій хвилині поєдинку Раян нокаутував Фьодора і без зупинок добивав вже лежачого Ємельяненка.

Жорсткий нокаут від Бейдера:

Після майже хвилини знущання над росіянином арбітр зупинив поєдинок, присудивши Бейдеру перемогу. Для 46-річного Ємельяненка це вже сьома поразка в кар'єрі при 40 перемогах.

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Він ставав чемпіоном организацій Pride, Rings і WAMMA та був чотириразовим чемпіоном світу мира з бойового самбо. До слова, на поєдинок проти Бейдера росіянин вийшов без прапору своєї країни через заборону від Bellator.

Варто знати. Раян Бейдер провів 40 боїв у ММА. З них американець виграв 31 (нокаутом – 13), програвши сім. Ще один бій був визнаний таким, який не відбувся.