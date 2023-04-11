Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям, но с определенными ограничениями. Они должны будут выступать на турнирах в нейтральном статусе и осудить войну в Украине. Такие "бесчеловечные" требования Комитета возмутили скрепоносов из болот.

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Станут предателями и не получат помощи

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе предложила считать предателями спортсменов, которые согласятся на такой шаг. Об этом она заявила в эфире пропагандистского канала Матч ТВ. Бывшая лыжница уверена, что на нейтральный статус согласится небольшая доля спортсменов, но они получат за это клеймо предателя.

Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отрицательную декларацию и выступать без флага и гимна ответят "нет". Лишит ли государство финансирования, если кто-то скажет "да"? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Что касается государства не знаю, я маленький человек,

- сказала Вяльбе.

Отметим, что бывшая звезда мирового спорта ныне возглавляет Федерацию лыжной гонки РФ. Она одобряет политику международного преступника Владимира Путина и военное вторжение в Украину. Не новость, что подавляющее большинство руководителей российских спортивных федераций высказывают подобную риторику. В то же время они визжат о "спорте вне политике", когда атлетов из страны-террориста не допускают к соревнованиям.

Ранее мы сообщали, что министр правительства Германии Нэнси Фезер предложила не выдавать визы российским и белорусским спортсменам. Таким образом, цивилизованные страны должны реагировать на допуск атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям.