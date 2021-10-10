Елена Старикова – серебряный призер чемпионата Европы в кейрине
Источник:24 канал
Украинская велогонщица Елена Старикова в последний день соревнований в швейцарском Гренхеми принесла Украине медаль чемпионата Европы. Елена стала второй в кейрине.
Невероятная Старикова снова на пьедестале
Серебряный призер Олимпиады-2020 из Украины впервые после главных соревнований в своей жизни поднялась на пьедестал. "Украинская ракета" в кейрине уступила только немке Леи Софи Фридрих – 11.400.
Примечательно "Украинская королева трека": эксклюзив с серебряным призером Олимпиады Еленой Старикова
Представительница Германии удачно пошла в атаку и опередила Елену на последнем круге. Старикова пыталась добавить и не пропустить мимо себя других соперниц. Что и удалось. Елена Старикова – вице-чемпионка Европы в кейрине.
Что такое кейрин?
Это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков следует мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Однако обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого следует скоростной спринт в исполнении велогонщиков.
Интересно, что именно немка была быстрее украинки в полуфинале спринта.
Напомним, что Старикова остановилась в шаге от пьедестала в спринте. В бронзовых заездах украинка уступила представительнице Франции Матильде Грос.
- Медаль Елены стала единственной для Украины на этом чемпионате Европы в Швейцарии. Она позволила "сине-желтым" занять 12-е место в командном зачете.
- На Олимпиаде-2020 Старикова стала второй в спринте, уступив лишь рекордсменке из Канады Келси Митчелл.