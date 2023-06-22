Костевич взяла бронзу в пулевой стрельбе на Европейских играх и получила лицензию на Олимпиаду

38-летняя уроженка Хабаровска принесла Украине третью медаль на ЕИ-2023 в Польше. К тому же это позволило ей получить пропуск на Олимпийские игры в Париже.

В среду, 21 июня, в польском Кракове стартовали Европейские игры-2023. На соревнования в соседнюю страну приехала крупная украинская делегация из 263 спортсменов.

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В первый день украинцам удалось одержать пять побед. А во второй уже пошли первые медали. Золотые завоевали Людмила Лузан и Валерия Терета (каноэ-двойки), а также Олег Кухарик и Игорь Трунов (байдарки-двойки).

Также бронзовая медаль досталась Елене Костевич. Чемпионка Олимпийских игр-2004 принимала участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бронза и путевка на Олимпиаду

В финал украинка пробилась на четвертом месте из восьми квалифицировавшихся. В программе было пять серий по пять выстрелов. Так вот после второй Костевич была лидером.

Впрочем, уже в следующей серии ее опередила полька Клаудия Бреш, а на финише вперед вышла и Камий Ерджеевский из Франции. Впрочем, бронза таки досталась Елене, для нее это вторая подобная награда на Европейских играх.

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Также третье место в соревнованиях позволило Костевичу получить олимпийскую лицензию на следующие ОИ-2024. В целом Украина уже имеет четыре "билета" на турниры по шаровой стрельбе на Олимпиаду в Париже.