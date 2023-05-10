В столице Азербайджана Баку состоялись первые медальные соревнования этапа Кубка мира по пулевой стрельбе. Сначала на пьедестал поднялся украинский стрелок Олег Омельчук, а затем настал черед Елены Костевич.
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В квалификации соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров принимали участие украинки Елена Костевич и Юлия Коростылева. Однако пробиться в финал смогла только олимпийская чемпионка-2004.
В финале Елена уступила всего 0,7 балла Анне Коракаки из Греции. Украинка завершила турнир с результатом в 240,6 очка. "Бронза" досталась представительнице Индии Ритм Сангван.
Результаты соревнований
1. Анна Коракаки (Греция) – 241,3 очка
2. Елена Костевич (Украина) – 240,6
3. Ритм Сангван (Индия) – 219,1
Видео выступления Елены Костевич на КМ в Баку