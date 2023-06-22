Сборная Украины завоевала первые медали Европейских игр-2023 в польском Кракове. Награды высшего качества принесли каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета и гребцы Олег Кухарик и Игорь Трунов, пишет 24 Канал.

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Первые медали и сразу победные

Девушки соревновались среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финале Людмила Лузан и Валерия Терета финишировали первыми с результатом 1:58.233 минуты. На протяжении всего заезда украинки боролись за лидерство с дуэтом из Испании, который на финише опередили менее чем на 0.3 секунды. Еще более впечатляющим этот результат выглядит из-за того, что наши чемпионки только в этом году начали выступать в паре.

Каноэ-двойки (женщины), 500 м

Людмила Лузан / Валерия Терета (Украина) 1:58.233

Анита Жаком / Мария Корбера (Испания) 1:58.506

Гьяда Брагато / Бьянка Надь (Венгрия) 1:59.163

Мужской экипаж каяка-двойки получил золотую награду также на 500-метровке. Олег Кухарик и Игорь Трунов показали время 1:28.928 и из второй воды смогли опередить всех своих конкурентов!

Для Олега Кухарика – это уже вторая медаль Европейских игр. В 2019 году он завоевал "серебро" на дистанции 1000 метров в паре с Александром Сыромятниковым.

Байдарка-двойки (мужчины), 500 м

Олег Кухарик / Игорь Трунов (Украина) – 1.28,928

Феликс Франк / Мартин Гиллер (Германия) – 1.29,825

Эрвин Голперт / Марк Драгосавлевич (Сербия) – 1.29,855

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