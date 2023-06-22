У середу, 21 червня, в польському Кракові стартували Європейські ігри-2023. На змагання у сусідню країну приїхала велика українська делегація із 263 спортсменів.

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У перший день українцям вдалось здобути п'ять перемог. А у другий вже пішли перші медалі. Золоті здобули Людмила Лузан і Валерія Терета (каное-двійки), а також Олег Кухарик та Ігор Трунов (байдарки-двійки).

Також бронзова медаль дісталась Олені Костевич. Чемпіонка Олімпійських ігор-2004 брала участь у змаганні зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Бронза та путівка на Олімпіаду

До фіналу українка пробилась на четвертому місці з восьми тих, хто кваліфікувався. У програмі було п'ять серій по 5 пострілів. Так от після другої Костевич була лідеркою.

Втім вже у наступній серії її випередила полька Клаудія Бреш, а на фініші вперед вийшла же і Камій Єрджеєвскі з Франції. Втім бронза таки дісталась Олені, для неї це друга подібна нагорода на Європейських іграх.

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Також третє місце у змаганнях дозволило Костевич отримати олімпійську ліцензію на наступні ОІ-2024. Загалом Україна вже має чотири "квитки" на турніри з кульової стрільби на Олімпіаду в Парижі.