Жена Усика поздравила любимого с днем рождения: милые фото звездной пары

Екатерина Усик опубликовала в социальной сети поздравления с днем рождения мужа. Свое сообщение она дополнила несколькими общими фото.

17 января свой день рождения отмечает один из лучших украинских боксеров всех времен Александр Усик. Прославленному чемпиону исполнилось 36 лет.

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Нежное поздравление жены Усика

В социальной сети Instagram Александра поздравила его супруга Екатерина. Для того чтобы выразить свои чувства к любимому ей хватило несколько слов.

Бесконечно люблю. С Днем рожденья,

– написала Екатерина Усик.

Свое сообщение жена Усика дополнила фотографиями совместной фотосессии с Александром и сердечками.

Екатерина и Александр Усики / instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, что Александр и Екатерина в браке с 2009 года. Они воспитывают троих детей – дочь Елизавету и сыновей Кирилла и Михаила.

Спортивные достижения Усика

Александр Усик – действующий чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

21 июля 2018 года он стал первым украинцем, который стал абсолютным чемпионом мира.

Александр владел титулами чемпиона мира четырех самых авторитетных боксерских организаций в первом тяжелом весе.

В 2012 году Усик стал олимпийским чемпионом.

На его счету золотые награды чемпионата Европы 2008 и мира 2011 года.