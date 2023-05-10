Александр Усик в конце апреля побывал на передовой, где встретился с украинскими военными. Чемпион мира имел насыщенную программу визита, но не забыл передать "подарок" российским оккупантам.
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Страстный привет оккупантам от Екатерины Усик
Жена звезды мирового бокса Екатерина Усик поддержала флешмоб мужа и также передала привет захватчикам. Соответствующее видео было опубликовано украинскими военными.
В ролике боец ВСУ подписал мину к 120-миллиметровому миномету с личными пожеланиями от Екатерины.
За Украине, за Крым от Екатерины Усик,
– написал украинский воин.
Видео с пожеланиями от Екатерины Усик
Напомним, что во время оккупации Ворзеля в доме семьи Усиков жили оккупанты. Российские мародеры разбили придомовую территорию и своровали бойлер.