Александр Усик в конце апреля побывал на передовой, где встретился с украинскими военными. Чемпион мира имел насыщенную программу визита, но не забыл передать "подарок" российским оккупантам.

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Страстный привет оккупантам от Екатерины Усик

Жена звезды мирового бокса Екатерина Усик поддержала флешмоб мужа и также передала привет захватчикам. Соответствующее видео было опубликовано украинскими военными.

В ролике боец ВСУ подписал мину к 120-миллиметровому миномету с личными пожеланиями от Екатерины.

За Украине, за Крым от Екатерины Усик,

– написал украинский воин.

Видео с пожеланиями от Екатерины Усик

Напомним, что во время оккупации Ворзеля в доме семьи Усиков жили оккупанты. Российские мародеры разбили придомовую территорию и своровали бойлер.