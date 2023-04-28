Чемпион мира по версиям WBO, IBO и IBF Александр Усик успевает не только помогать в тылу, но и поддерживать наших ребят в опасных зонах. Боксер встретился с украинскими военными, но в этот раз локацию приезда Усика не вскрывали.

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Все хорошо понимаем почему. Ради безопасности как наших защитников, так и самого Александра. Хотя под прилеты боксер попал. К счастью, все смогли переждать их в безопасном месте.

Однако Усик тоже не хотел оставлять позиции без "подарка" для россиян. Как-то было бы не гостеприимно, если бы Александр не передал свои пылкие "приветствия" врагу.

Одним из военных ВСУ занял момент, когда боксер стреляет из миномета по позициям россиян.

Усик е**шит р*сню!,

– сказал наш защитник.

Усик стреляет по позициям российских войск: смотрите видео

Один из защитников подарил Усику свой шеврон и тоже показал, как Александр наносит удары по территории, которую занимают россияне.



Усик нанес удар по российским позициям / Скриншот из инстаграмма illich_illich_illich

Отметим, что украинские военные активно делятся общими фотографиями с Усиком. Сам Александр никак не афишировал и не афиширует в своих социальных страницах о своем приезде в нашим ребятам.

Напомним, что Усик собирал средства благодаря боксу, благотворительным вечерам. Также он занимается восстановлением жилых массивов, разрушенных врагом. Александр является послом платформы UNITED24, инициатором которой является сам Владимир Зеленский.

Сейчас украинский боксер ждет официального подтверждения своего следующего поединка. Соперником украинца должен стать британец Дэниел Дюбуа. Ведь бой за абсолют был сорван из-за труса Тайсона Фьюри, который смел только на словах, но не на деле.