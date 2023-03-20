Более месяца Ворзель находился под российской оккупацией. В это время военные РФ захватили дом Александра Усика и разгромили его изнутри. Во время отступления русские мародеры тянули все, что попадалось им на глаза.

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Екатерина Усик: Дом претерпел о*ков

От действий окупантов пострадал дом чемпиона мира по боксу. Екатерина Усик рассказала, что преступники из болот украли из их жилья.

"Дом в Ворзеле – это отдельная история. Этот дом претерпел о*ков. И это, конечно, значительно ухудшило его состояние.

Из нашего дома о*ки украли бойлер. Генератор остался чудом – о*ки его вытащили, но им не хватило клепки в голове его включить. Подумали, что он сломан и оставили, когда бежали оттуда", – сказала жена Усика.

Семья из Ирпеня живет в доме Усиков

Семья Усиков активно помогает людям, пострадавшим в результате российской агрессии. Они предоставили свой дом для украинской семьи, которая осталась без жилья.

"Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которая из-за войны потеряла свое жилье – в их многоэтажку в Ирпене угодил снаряд.

Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенку полтора года", – рассказала Усик.