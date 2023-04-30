Чемпион мира по боксу Александр Усик несколько дней находился на передовой, где посетил украинских военных. Прославленный боксер не только пообщался с бойцами, но и передал "привет" оккупантам.

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Еще одна грань таланта Усика

Украинские военные живо делились общими фото и видео с чемпионом мира. Во время одной из поездок на позиции Александр вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады исполнил трек исполнителя Balsam "Заповіт".

Зажигательным видео поделился в TikTok пользователь Омельянович. На нем Усик, на котором была одета форма ВСУ, вместе с военными очень эмоционально зачитал рэп.

"Но пока время еще не пришло, пока кровь в жилах течет

Свой финал еще не нашел, буду врагов крушить до основания

Где-то внутри как будто уголь меня печет

Времени нет для разговоров, время покажет сильное плечо", – декламирует Усик.

Видео исполнения Усиком "Заповіту"

Отметим, что сам Усик не пиарился на поездке на фронт в своих социальных сетях. Очевидно, Александр поехал искренне поддержать защитников Украины, а не зарабатывать себе дополнительной популярности.