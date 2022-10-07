Перед смертью человеку должно становиться немного легче, – жена Усика "поздравила" Путина
Источник:инстаграмм Екатерины Усик
Российский диктатор Владимир Путни 7 октября отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 70 лет.
Екатерина Усик, жена непобедимого боксера, не сдержалась и "поздравила" Путина. Конечно, без иронии не обошлось.
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"Приветствие" для Путина
Владимир Владимирович, желаю вам, чтобы голоса в вашей голове сегодня говорили немного тише, потому что перед смертью человеку должно становиться немного легче. C Днем рождения,
– написала Екатерина.
Поздравление Екатерины Усик / Фото с инстаграммы жены боксера
После поединка с Энтони Джошуа Александр вместе с Екатериной вернулись в Украину. Эгис Климас, менеджер боксера, рассказал, что Усик постоянно поддерживает украинских военных на передовой.
Недавно супруги праздновали 13-ю годовщину свадьбы . Усик трогательно приветствовал жену с миром, опубликовав романтические фото.
Что известно о супругах
- Свадьбу они устроили в 2009 году уже после того, как на свет появился их первый ребенок.
- Сейчас у влюбленных трое детей: дочь Елизавета и сыновья Кирилл и Михаил.