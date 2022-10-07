Катерина Усик, дружина непереможного боксера, не стрималася та "привітала" Путіна. Звісно, що без іронії не обійшлося.

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"Привітання" для Путіна

Володимире Володимировичу, бажаю вам, щоб голоси у вашій голові сьогодні говорили трохи тихіше, бо перед смертю людині має ставати трохи легше. З днем народження,

– написала Катерина.



Привітання Катерини Усик / Фото з інстаграму дружини боксера​

Після поєдинку з Ентоні Джошуа Олександр разом з Катериною повернулися до України. Егіс Клімас, менеджер боксера, розповів, що Усик постійно підтримує українських військових на передовій.

Нещодавно подружжя святкувало 13-ту річницю весілля. Усик зворушливо привітав дружину зі світом, опублікувавши романтичні фото.

Що відомо про подружжя