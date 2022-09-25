Усик: Свет моих глаз

Александр трогательно поздравил свою жену с семейным праздником. Он опубликовал пост с теплыми словами и поделился романтическими фотографиями.

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Люблю тебя, свет моих глаз. Я благодарю тебя за каждую секунду нашей жизни. Ты моя сила,

– написал Александр.



Александр вместе с Екатериной / Фото с инстаграмма Усика



Пара празднует годовщину свадьбы / Фото с инстаграмма боксера

Познакомились Александр и Екатерина еще в школе. Свадьбу они устроили в 2009 году уже после того, как на свет появился их первый ребенок. Сейчас у влюбленных трое детей: дочь Елизавета и сыновья Кирилл и Михаил.



Счастливые супруги / Фото с инстаграмма Александра



Александр трогательно поздравил жену / Фото с инстаграмма Усика



Александр вместе с Екатериной / Фото с инстаграмма боксера

Любопытно. Ровно год назад, 25 сентября Александр впервые встретился на ринге с Энтони Джошуа. Украинский боксер победил по единогласному решению судей, отобрав у британца титулы. Этот бой Усик символически посвятил Екатерине.

Также украинец украсил боксерские шорты, в которых он 21 августа вышел на бой-реванш с Энтони Джошуа, надписями "Симферополь", "Украина" и "Екатерина".