Усик: Свет моих глаз
Александр трогательно поздравил свою жену с семейным праздником. Он опубликовал пост с теплыми словами и поделился романтическими фотографиями.
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Люблю тебя, свет моих глаз. Я благодарю тебя за каждую секунду нашей жизни. Ты моя сила,
– написал Александр.
Александр вместе с Екатериной / Фото с инстаграмма Усика
Пара празднует годовщину свадьбы / Фото с инстаграмма боксера
Познакомились Александр и Екатерина еще в школе. Свадьбу они устроили в 2009 году уже после того, как на свет появился их первый ребенок. Сейчас у влюбленных трое детей: дочь Елизавета и сыновья Кирилл и Михаил.
Счастливые супруги / Фото с инстаграмма Александра
Александр трогательно поздравил жену / Фото с инстаграмма Усика
Александр вместе с Екатериной / Фото с инстаграмма боксера
Также украинец украсил боксерские шорты, в которых он 21 августа вышел на бой-реванш с Энтони Джошуа, надписями "Симферополь", "Украина" и "Екатерина".