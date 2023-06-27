Ответ на сексистские слова Ваната: Монзуль в третий раз признана лучшим арбитром УПЛ

Екатерина Монзуль провела достойный сезон в рамках украинского первенства. Арбитрина установила собственную гегемонию.

Екатерина Монзуль признана лучшим арбитром УПЛ сезона 2022/2023. Рефери уже начинает привыкать к подобному признанию.

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Тихонько делает свое дело

Украинская арбитриня в очередной раз доказала, что она способна не только судить на высоком уровне, но и становиться лучшей в своем любимом деле. Екатерина Монзуль оказалась наиболее квалифицированным рефери по итогам сезона 2022/2023 в Украинской Премьер-лиге. За арбитриню проголосовали представители семи клубов украинской элиты, пять из которых поставили Монзуль, которая в прошлом сезоне отсудила 16 матчей в УПЛ, на первое место. "Серебряная" ступенька досталась Виталию Романову, у которого на движении аналогичное количество поединков как и у Екатерины, а третье место между собой поделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык.

Екатерина Монзуль также становилась лучшей в сезонах 2019/20 и 2020/21, то есть победа в номинации стала для арбитрин третьей в карьере.

Напомним, что ряд футболистов и тренеров все же были очень не удовлетворены по поводу арбитража Монузль. В частности, агрессивнее всего высказывались представители киевского Динамо. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу заявлял, что надеется, что Екатерина больше никогда не будет судить матчи Динамо, а форвард киевлян Владислав Ванат попал в скандал, отметив, что в топ-чемпионатах нет женщин-арбитров, намекая, что Монзуль не является квалифицированным рефери.

Достижение украинской арбитрине