Ответ на сексистские слова Ваната: Монзуль в третий раз признана лучшим арбитром УПЛ
Источник:УПЛ
Екатерина Монзуль провела достойный сезон в рамках украинского первенства. Арбитрина установила собственную гегемонию.
Екатерина Монзуль признана лучшим арбитром УПЛ сезона 2022/2023. Рефери уже начинает привыкать к подобному признанию.
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Тихонько делает свое дело
Украинская арбитриня в очередной раз доказала, что она способна не только судить на высоком уровне, но и становиться лучшей в своем любимом деле. Екатерина Монзуль оказалась наиболее квалифицированным рефери по итогам сезона 2022/2023 в Украинской Премьер-лиге. За арбитриню проголосовали представители семи клубов украинской элиты, пять из которых поставили Монзуль, которая в прошлом сезоне отсудила 16 матчей в УПЛ, на первое место. "Серебряная" ступенька досталась Виталию Романову, у которого на движении аналогичное количество поединков как и у Екатерины, а третье место между собой поделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык.Стоит отметить. Екатерина Монзуль также становилась лучшей в сезонах 2019/20 и 2020/21, то есть победа в номинации стала для арбитрин третьей в карьере.
Напомним, что ряд футболистов и тренеров все же были очень не удовлетворены по поводу арбитража Монузль. В частности, агрессивнее всего высказывались представители киевского Динамо. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу заявлял, что надеется, что Екатерина больше никогда не будет судить матчи Динамо, а форвард киевлян Владислав Ванат попал в скандал, отметив, что в топ-чемпионатах нет женщин-арбитров, намекая, что Монзуль не является квалифицированным рефери.
Достижение украинской арбитрине
- судила финал женской Лиги Чемпионов 2013/2014 между шведским Тюресом и немецким Вольсбургом
- в 2020 году отсудила поединок мужских сборных в рамках Лиги Наций между Сан-Марино и Гибралтаром.
- в году 2020 журнал Фокус включил Екатерину в список самых влиятельных женщин Украины под номером 100.
- в 2021 году Монзуль заняла третье место по версии IFFHS в списке лучших арбитрин десятилетия.
- в 2021 году Екатерина отсудила матч отбора к ЧМ-2022 между мужскими национальными сборными Австрии и Фарерскими островами.
- Попала в тройку лучших арбитрин мира в 2022 году.