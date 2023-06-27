Катерину Монзуль визнано найкращим арбітром УПЛ сезону 2022/2023. Рефері уже починає звикати до подібного визнання.

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Тихенько робить свою справу

Українська арбітриня вкотре довела, що вона здатна не тільки судити на високому рівні, а й водночас ставати найкращою у своїй улюбленій справі. Катерина Монзуль виявилась найкваліфікованішим рефері за підсумками сезону 2022/2023 в Українській Прем'єр-лізі. За арбітриню проголосували представники семи клубів української еліти, п’ять із яких поставили Монзуль, яка минулого сезону відсудила 16 матчів в УПЛ, на перше місце. "Срібна" сходинка дісталася Віталію Романову, у якого на рухунку аналогічну кількість поєдинків як і у Катерини, а третє місце між собою поділили Анатолій Абдула та Ярослав Козик.

Варто відзначити. Катерина Монзуль також ставала найкращою у сезонах 2019/20 та 2020/21, тобто перемога у номінації стала для арбітрині третьою у кар'єрі.

Нагадаємо, що низка футболістів та тренерів все же були дуже не задоволеними з приводу арбітражу Монузль. Зокрема, найагресивніше висловлювалися представники київського Динамо. Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу заявляв, що надіється, що Катерина більше ніколи не судитиме матчі Динамо, а форвард киян Владислав Ванат потрапив у скандал, зазначивши, що у топ-чемпіонатах немає жінок-арбітрів, натякаючи, що Монзуль не є кваліфікованим рефері.

Досягнення української арбітрині