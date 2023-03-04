Столичный коллектив сенсационно уступил аутсайдеру УПЛ Ингульцу со счетом 2:0. "Казаки" свои два гола забили после нарушения правил.

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Максимально недоволен судейством

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу часто любит поговорить о неидеальной работе судей УПЛ. На этот раз досталось и Екатерине Монзуль, однако у румынского наставника есть все основания для обвинений украинской арбитрине.

Следует отметить, что оба гола пришли после грубых ошибок судьи. При первом был фол – сыграли у нашего игрока, а не в мяч. При втором была рука. Такие же фолы были в другую сторону, но тогда она свистела. А здесь нет. Неправильная трактовка этих эпизодов привела не только к пропущенным мячам, но и к нервозности. Наши футболисты начали с ней ссориться, потеряли ход игры, а уже было 0:2,

– считает Луческу.

Румынскому наставнику кажется, что Екатерина Монзуль особенно имеет в негативном ключе отношение к киевскому Динамо. Луческу подтверждает свои слова несколькими матчами "бело-синих", которые обслуживала украинская арбитринка.

Такая трактовка эпизодов уже не в первый раз, это 4 или 5 раз с нами. В предыдущих матчах у нас были исключения Сидорчука и Забарного. Остается много вопросов. Почему эта арбитринка так относится к нам? Почему такие ошибки допускаются в одностороннем порядке именно против нас? При втором голе соперник при отборе мяча сыграл рукой, и дальше пошла контратака. После этого арбитринка сказала, что рука была, но фола не было. Как это осознать? Рука была, а фол нет? Все это время я мало говорил о судействе, но, к сожалению, следует признать, что эта арбитриня относится к нашей команде и игрокам с издевательством.

– возмутило рассказал Луческу.

Главный тренер столичного коллектива считает, что некачественная работа судей влияет на развитие молодых футболистов. Сделав такое заключение, Луческу громко заявил, что надеется, что Екатерина Монзуль больше не будет обслуживать матчи киевского Динамо.

У нас сыграли многие молодые: Дячук, Волошин, Царенко. Жаль, что с первых матчей они сталкиваются с несправедливым судейством. Для их роста это нехорошо. У нас способна молодежь, но не знали, что судья будет допускать такие ошибки. Намеренно или нет, я не знаю.

Надеюсь, что Катя больше не будет судить наши матчи. Во всех играх с ней у нас были проблемы, даже не буду перечислять. Пусть больше нас не судит,

– пожелал Луческу.

Напомним, что столичный коллектив занимает третье место в чемпионате Украины. Однако в случае победы Зари в своем следующем поединке киевское Динамо опустится на четвертое место УПЛ, покинув медальный зачет чемпионата.