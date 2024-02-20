Полиграф и жеребьевка судей: Монзуль официально возглавила Комитет арбитров УАФ
Источник:УАФ
Во вторник, 20 февраля, проходит заседание Исполкома УАФ, в котором приняли новые изменения в украинском футболе. Кадровые изменения касаются судейского комитета.
Исполком УАФ избрал Екатерину Монзуль новой главой Комитета арбитров. Ранее эту должность с 2015-го года занимал скандальный итальянец Лучано Лучи. До этого он с 2010-го года был ассистентом не менее скандального Пьерлуиджи Коллины, который тогда был куратора судейского корпуса в Украине.
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Это будет означать, что Монзуль прекращает работу судьи на футбольном поле и займется обязанностями на новой должности.
Также Исполком УАФ принял революционные изменения в украинском арбитраже. Было поддержано предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период.
Кроме того, при назначении судей на поединки будет использоваться система жеребьевки.
Напомним, что глобальные изменения в УАФ начались еще 25 января 2024-го года, когда Андрей Шевченко стал новым президентом Ассоциации, сменив на этом посту Андрея Павелко. "За" бывшего тренера сборной Украины проголосовали 93 делегата УАФ.
Что известно о судейской карьере Екатерины Монзуль
- Екатерина Монзуль – одна из лучших арбитров не только украинского футбола.
- Монзуль является первой судьей в Украине, которая вошла в элитную категорию арбитров ФИФА, и первой, которая женщиной-арбитром, которая начала обслуживать матчи УПЛ.
- В ее опыте есть работа на финале женской Лиги чемпионов-2013/2014 и женского ЧМ-2015.
- В 2015-м году получила звание лучшего арбитра мира.
- Монзуль была лишь второй в истории арбитром, которая обслуживала матч отбора на мужском Мундиале. За ее спиной еще много других футбольных судейских регалий.