Исполком УАФ избрал Екатерину Монзуль новой главой Комитета арбитров. Ранее эту должность с 2015-го года занимал скандальный итальянец Лучано Лучи. До этого он с 2010-го года был ассистентом не менее скандального Пьерлуиджи Коллины, который тогда был куратора судейского корпуса в Украине.

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Итальянцы больше не будут руководить украинскими судьями

Это будет означать, что Монзуль прекращает работу судьи на футбольном поле и займется обязанностями на новой должности.

Также Исполком УАФ принял революционные изменения в украинском арбитраже. Было поддержано предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период.

Кроме того, при назначении судей на поединки будет использоваться система жеребьевки.

Напомним, что глобальные изменения в УАФ начались еще 25 января 2024-го года, когда Андрей Шевченко стал новым президентом Ассоциации, сменив на этом посту Андрея Павелко. "За" бывшего тренера сборной Украины проголосовали 93 делегата УАФ.

Что известно о судейской карьере Екатерины Монзуль