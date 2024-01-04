Украина является одной из ведущих стран мира по привлечению женщин-арбитров к топ-матчам. Наша ассоциация уже более десяти лет использует женщин в играх УПЛ.

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Более того, несколько из них получают международные признания и судят на женских топовых турнирах. Сейчас одним из лучших арбитров Украины является Екатерина Монзуль.

42-летняя харьковчанка судит матчи УПЛ с 2016 года. А недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) внесла ее в топ-пятерку лучших женщин-арбитров мира.

Рейтинг лучших женщин-арбитров 2023 года:

Стефани Фраппар (Франция) – 116 Тори Пенсо (США) – 99 Шерил Фостер (Уэльс) – 54 Екатерина Монзуль (Украина) – 29 Ребекка Уэлш (Англия) – 28

Украинка заняла четвертую строчку, набрав в голосовании 29 баллов. К слову, в 2015 году Екатерина выиграла аналогичный опрос. Победительницей второй год стала француженка Стефани Фраппар.

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Екатерина является арбитром ФИФА с 2004 года. Она работала на женском чемпионате мира и судила финал женской Лиги чемпионов в 2014 году ассистенткой в бригаде Натальи Рачинской.

На мужском уровне Монзуль получала назначение на еврокубковые квалификационные матчи. Также она стала второй женщиной-рефери, доверившей судить матч отбора на чемпионат мира.