Україна є однією з провідних країн світу у залученні арбітринь до топ-матчів. Наша асоціація вже більше десяти років використовує жінок на іграх УПЛ.
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Більш того, кілька з них отримують і міжнародні визнання та судять на жіночих топових турнірах. Нині ж одним із найкращих арбітрів України є Катерина Монзуль.
42-річна харків'янка судить матчі УПЛ з 2016 року. А нещодавно Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) внесла її до топ-п'ятірки найкращих арбітринь світу.
Рейтинг топ-арбітринь 2023 року:
- Стефані Фраппар (Франція) – 116
- Торі Пенсо (США) – 99
- Шеріл Фостер (Уельс) – 54
- Катерина Монзуль (Україна) – 29
- Ребекка Велш (Англія) – 28
Українка посіла четверту сходинку, набравши у голосуванні 29 балів. До слова, у 2015 році Катерина виграла аналогічне опитування. Переможницею другий рік поспіль стала француженка Стефані Фраппар.
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Катерина є арбітринею ФІФА з 2004 року. Вона працювала на жіночому чемпіонаті світу та судила фінал жіночої Ліги чемпіонів у 2014 році асистенткою у бригаді Наталії Рачинської.
На чоловічому рівні Монзуль отримувала призначення на єврокубкові кваліфікаційні матчі. Також вона стала другою жінкою-рефері, які довірили судити матч відбору на чемпіонат світу.