Претензии к работе судей были в трех матчах УПЛ-2023/2024. Комитет подверг критике судейскую работу на поединках Кривбасс – Заря, который судил Дмитрий Бондаренко, и Полесье – Днепр-1, на котором работал Николай Балакин.

К теме Шахтер дожал Верес в матче со скандальным пенальти для "горняков" от Монзуль: видео голов

Серьезное наказание

Их работа получила отрицательную оценку.

В то же время значительно хуже наказания получили главная арбитриня матча Шахтер – Верес Екатерина Монзуль и судья ВАА Виталий Романов.

На старте второго тайма оба придумали пенальти в ворота Вереса. Монзуль и Романов расценили нечаянную игру рукой футболиста ровенского клуба в собственной штрафной. Однако на видеоповторе четко видно, что сначала мяч ударился о ягодицы игрока ровенчан, а впоследствии отскочил ему в руку, но этот эпизод, отнюдь, не тянет на 11-метровый.

Отметим, что Зубков не реализовал пенальти, а добивание Сикана не было засчитано из-за офсайда.

Как в Комитете арбитров объяснили эту ситуацию:

"Игрок ФК Шахтер наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника ФК «Верес», а затем отскакивает к его телу/руку. Действия являются настолько непреднамеренными, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Екатерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАА не исправляет ее решение, не зовет ее на просмотр на поле для проведения надлежащей проверки. Неправильные решения со стороны обоих арбитров. ФК Шахтер совершает умышленное нарушение - заходит в штрафную заблаговременно и с нарушением правил".

Это заблуждение стоило Монзуль и Романову работы. Оба судья временно отстранены от проведения матчей.

Отметим, что матч Шахтер – Верес закончился победой "горняков" 2:0. Сначала Жулио Сезар оформил автогол в свои ворота и вывел "кротов" вперед. А уже по ходу второго тайма Зубков забил настоящий шедевр из-за пределов штрафной.