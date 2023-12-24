25-летняя арбитр из Львовской области София Причина получила статус категории арбитра ФИФА. Она успешно сдала экзамен по английскому языку.

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Стремительный взлет карьеры

Статус, который она получила, позволяет ей работать на международных матчах сборных и клубов. В 2021 году арбитр начала обслуживать матчи Первой и Второй лиг. В сезоне 2023/24 Причина дебютировала в УПЛ. 12 ноября София отсудила матч Заря – ЛНЗ (1:2).

Такой же статус арбитров ФИФА в Украине уже имеют Екатерина Монзуль, Анастасия Романюк, Кристина Козорог, Людмила Тельбух, Екатерина Усова.

Инцидент в матче с Полесьем