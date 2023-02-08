В украинском биатлоне назревает скандальная ситуация. Несмотря на то, что Россия уже год ведет полномасштабную войну против нашего государства, представители РФ продолжают искать щели в украинском спорте.

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В апреле прошлого года Министерство молодежи и спорта исключило из состава сборной Украины трех спортсменок – Екатерину Бех, Ольгу Абрамову и Оксану Москаленко. Все три биатлонистки уехали в Россию после полномасштабного вторжения.

И вот теперь Федерация биатлона Украины намерена вернуть Бех в состав команды. Она может стать членом сборной Украины даже несмотря на то, что ни разу не высказалась по поводу войны, осудив страну-агрессорку.

24-летняя Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае РФ, но с 2018 года представляла именно Украину на международных соревнованиях. Впрочем, в первый же день полномасштабного вторжения Екатерина уехала в Россию.

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Там она получила статус беженки и даже отправилась на возвращение гражданства. В августе прошлого года Бех была включена в состав сборной Московской области, а в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества и на летнем чемпионате России.