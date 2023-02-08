Этап в Хаанье стартовал 8 февраля. Украинская команда отправилась туда заранее, чтобы иметь время на акклиматизацию и отдых после дороги. Но как раз в дороге начались проблемы у команды.

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При пересечении границы польской таможней было изъято все оружие нашей команды. Следовательно, прибыв на место, тренироваться на стрельбище наши спортсмены не смогли.

Вопрос с возвращением винтовок удалось решить только вечером во вторник, 7 февраля, за день до первого старта.

Все это время на границе находились два тренера команды, которые сразу же после возвращения инвентаря выехали в Эстонию. Однако успеть до начала спринта юниорок не удалось, потому первая гонка этапа прошла без украинского представительства.

Этап в Хаанье – последний в сезоне юниорского Кубка IBU. Далее юниорскую сборную Украины ожидает чемпионат Европы.