В українському біатлоні назріває скандальна ситуація. Попри те, шо Росія вже рік веде повномасштабну війну проти нашої держави, представники РФ продовжують шукати шпарини в український спорт.

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У квітні минулого року Міністерство молоді та спорту виключило зі складу збірної України трьох спортсменок – Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко. Всі три біатлоністки виїхали в Росію після повномасштабного вторгнення.

І ось тепер Федерація біатлону України має намір повернути Бех до складу команди. Вона може стати членом збірної України навіть попри те, що жодного разу не висловилась щодо війни, засудивши країну-агресорку.

24-річна Катерина Бех народилась у Хабаровському краї РФ, але з 2018 року представляла саме Україну на міжнародних змаганнях. Втім у перший же день повномасштабного вторгнення Катерина поїхала до Росії.

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Там вона отримала статус біженки і навіть подалась на повернення громадянства. У серпні минулого року Бех була включена до складу збірної Московської області, а у вересні виступила на другому етапі Кубка Співдружності та на літньому чемпіонаті Росії