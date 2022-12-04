Финал трилогии, больше напоминавший театральное представление, закончился победой Тайсона Фьюри. "Цыганский король" как на тренировке победил Чисору. В 10-м раунде судья остановил избиение Дерека.

Интересно Усик поднялся к Фьюри после боя – боксеры провели зажигательную дуэль взглядов: фото и видео

Фото с чемпионом

Поединок в Лондоне собрал немалую звездную аудиторию. Приехал на бой в Лондон и Александр Усик, который может стать следующим соперником Фьюри.

Не смог пропустить поединок и украинский легионер Брентфорда Егор Ярмолюк. Полузащитник "пчел" встретился на "Тоттенхэм Арене" с украинским чемпионом мира. Фотографией футболист похвастался на своей странице в инстаграмме.

Чемпион,

– коротко подписал фото Ярмолюк.



Ярмолюк встретился с Усиком в Лондоне / Фото с инстаграмма футболиста

Во время победного интервью Фьюри вызвал на ринг Усика. Сидевший в первых рядах Александр мгновенно поднялся к канатам и с иронической улыбкой на лице выслушивал от Тайсона одиозные заявления.

Отметим, что в андеркарде боя Фьюри – Чисора произошло возвращение в ринг украинца Дениса Беринчика. Боксер из Украины провел 12-раундовый поединок против француза Ивана Менди. Достаточно ровный бой закончился в пользу Дениса. Все судьи единогласно отдали победу украинскому – 117:112 и дважды по 116:112.

К слову. Летом 2022 Ярмолюк пополнил ряды английского Брентфорда, перейдя из Днепра-1. Егор подписал контракт до конца июня 2025 года и уже провел дебютные минуты за главную команду. Хотя играет преимущественно со второй командой "пчел". Дебют украинца состоялся в Кубке английской лиги, в котором Брентфорд проиграл Джиллингему по пенальти 6:7.