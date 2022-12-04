Фінал трилогії, який більше нагадував театральну виставу, закінчився перемогою Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" наче на тренуванні переміг Чісору. У 10-му раунді суддя зупинив побиття Дерека.

Цікаво Усик піднявся до Ф'юрі після бою – боксери провели запальну дуель поглядів: фото та відео

Фото з чемпіоном

Поєдинок у Лондоні зібрав чималу зіркову аудиторію. Приїхав на бій у Лондон й Олександр Усик, який може стати наступним суперником Ф'юрі.

Не зміг пропустити двобій й український легіонер Брентфорда Єгор Ярмолюк. Півзахисник "бджіл" зустрівся на "Тоттенхем Арені" із українським чемпіоном світу. Світлиною футболіст похизувався на своїй сторінці в інстаграмі.

Чемпіон,

– коротко підписав фото Ярмолюк.



Ярмолюк зустрівся з Усиком у Лондоні / Фото з інстаграму футболіста

Під час переможного інтерв'ю Ф'юрі викликав на ринг Усика. Олександр, який сидів у перших рядах, миттєво підійнявся до канатів та з іронічною посмішкою на обличчі вислуховував від Тайсона одіозні заяви.

Відзначимо, що в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора відбулось повернення у ринг українця Дениса Берінчика. Боксер із України провів 12-раундовий двобій проти француза Івана Менді. Доволі рівний бій закінчився на користь Дениса. Усі судді одноголосно віддали перемогу українцю – 117:112 та двічі по 116:112.

До слова. Влітку 2022 року Ярмолюк поповнив ряди англійського Брентфорда, перейшовши із Дніпра-1. Єгор підписав контракт до кінця червня 2025 року та вже навіть провів дебютні хвилини за головну команду. Хоча грає переважно із другою командою "бджіл". Дебют українця відбувся у Кубку англійської ліги, у якому Брентфорд програв Джиллінгему по пенальті 6:7.