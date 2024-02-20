Єгор Голуб у своєму інстаграмі підбив підсумки аукціону. Підписникам тренера був запропонований унікальний лот, який готувався спеціально до поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

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Величезний ексклюзив був виставлений на аукціон

Бій за абсолют був перенесений на 18 травня через травму "Циганського короля". Проте аукціон не був скасований.

На продаж була виставлена легендарна футболка Олександра Усика "Colors of Freedom", яка вийшла лімітованим тиражем та ніде не реалізовувалася. Її український боксер підписав та подарував голкіперу Полісся Денису Бойку після історичної перемоги над київським Динамо (3:2).

Олександр Усик та Денис Бойко з культовою футболкою / instagram.com/iegor_golub

За два дні аукціону учасники пропонували свої суми. Найбільше запропонував один з користувачів із ніком taras_demianchuk_8 – 85 тисяч гривень.

Всі кошти від аукціону отримають підрозділ "Гонор" та 1020-й окремий зенітний ракетно-артилерійський дивізіон, де служить близький друг Бойка.

Раніше Єгор Голуб розповів, скільки коштів вдалося зібрати завдяки благодійним аукціонам. Тренер разом з Денисом Берінчиком опікують хлопців з підрозділу "Гонор".