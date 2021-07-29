"Я так горжусь тобой"
В свои 24 года Михаил Романчук был одним из главных претендентов на победу в плавании на Олимпийских играх. Украинец обидно уступил итальянцу и американцу, который выдал огненный финиш. В итоге – "бронза" для нашего титулованного пловца.
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После награждения в своем инстаграме с медалью своего мужа поздравила Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину. Легкоатлетка написала трогательный пост и мило назвала Михаила: "Ты мой герой".
Мой бронзовый олимпийский призер. Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю что еще больше и лучше только впереди. Я всегда с тобой. Люблю безгранично,
– написала Марина.
- В сентябре 2018 года Михаил и Марина сыграли свадьбу. Со своим будущим мужем Бех познакомилась на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
- Отметим, что Михаил Романчук еще один раз попробует покорить воду в Токио. Украинец попытается взять еще одну награду на "коронной" дистанции 1500 метров.