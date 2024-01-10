Тогда 13 из 16 клубов УПЛ (за исключением Динамо, Зари и Днепра-1) согласились создать совместный продукт для трансляции матчей элитного чемпионата Украины на платформе УПЛ-ТВ. За его организацию должен был отвечать львовский Рух, но в результате все закончилось распадом.

Читайте также У него был позывной "Шахтер": на фронте погиб отец юного футболиста "горняков" Сергей Огарков

Единый телепул УПЛ в сезоне 2023/2024: что известно

Однако сейчас, по информации KDK, команды снова вернулись к этой идее. Более того, он должен начать функционировать не со следующего сезона, а уже со второго круга кампании-2023/2024.

В настоящее время 12 клубов присоединились к телепулу: Рух, Минай, Верес, Полесье, Шахтер, Ворскла, Черноморец, Колос, ЛНЗ, Александрия, Металлист-1925 и Оболонь. Кривбасс еще не дал четкого ответа, а Динамо, Заря и Днепр-1 отказались, но готовы присоединиться со следующего сезона.

Сообщается, что будут транслироваться поединки на ОТТ-платформах, кабельных сетях и ютуб-канале "УПЛ ТВ". До конца нынешнего сезона это будет бесплатно, а уже со следующего платно, однако цена все еще остается неизвестной.

Отмечается, что в сезоне-2023/2024 клубы ничего не заработают, но сократят свои расходы, а уже в дальнейшем должны начать выходить в плюс.

Клубы сейчас ничего не заработают, но перестанут платить за продакшн. Эти расходы берет на себя УПЛ, которая нашла спонсора и получила финансовую помощь (похоже, из-за границы). Планируется, что в следующем сезоне при платной подписке клубы заработают по 50 тысяч евро, а через сезон – по 100,

– говорится в сообщении.

Справка. УПЛ-2023/2024 возобновится в конце зимы. Базовая дата – 24 февраля. В настоящее время лидером чемпионата является Кривбасс, который набрал 34 очка в 17 матчах.