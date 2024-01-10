Тоді 13 з 16 клубів УПЛ (за винятком Динамо, Зорі та Дніпра-1) погодилися на створення спільного продукту для трансляції матчів елітного чемпіонату України на платформі УПЛ-ТБ. За його організацію мав відповідати львівський Рух, але в результаті все закінчилося розпадом.

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Єдиний телепул УПЛ у сезоні-2023/2024: що відомо

Проте зараз, за інформацією KDK, команди знову повернулися до цієї ідеї. Ба більше, він має почати функціонувати не з наступного сезону, а вже з другого кола кампанії-2023/2024.

Наразі 12 клубів доєдналися до телепулу: Рух, Минай, Верес, Полісся, Шахтар, Ворскла, Чорноморець, Колос, ЛНЗ, Олександрія, Металіст-1925 і Оболонь. Кривбас ще не дав чіткої відповіді, а Динамо, Зоря та Дніпро-1 відмовилися, але готові долучитися з наступного сезону.

Повідомляється, що транслюватимуться поєдинки на ОТТ-платформах, кабельних мережах і ютуб-каналі "УПЛ ТБ". До кінця нинішнього сезону це буде безкоштовно, а вже з наступного платно, проте ціна все ще залишається невідомою.

Зазначається, що в сезоні-2023/2024 клуби нічого не зароблять, але скоротять свої витрати, а вже надалі мають почати виходити у плюс.

Клуби зараз нічого не зароблять, але перестануть платити за продакшн. Ці витрати бере на себе УПЛ, яка знайшла спонсора та отримала фінансову допомогу (схоже, з-за кордону). Планується, що наступного сезону за платної підписки клуби зароблять по 50 тисяч євро, а через сезон – по 100,

– йдеться у повідомленні.

Довідка. УПЛ-2023/2024 поновиться наприкінці зими. Базова дата – 24 лютого. Наразі лідером чемпіонату є Кривбас, який набрав 34 очки у 17 матчах.