Единственный обидчик Джошуа предупредил Усика перед боем
10 июля 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:Behind The Gloves
Энди Руис-младший, который остается единственным боксером, побившим Энтони Джошуа, оценил шансы Александра Усика в бою с британцем. Усик и Джошуа должны встретиться в сентябре 2021 года.
Руис: Джошуа слишком велик и силен для Усика
Американский мексиканец, как и большинство экспертов и боксеров, считают, что Джошуа слишком велик для непобедимого украинца.
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Руис посоветовал Усику провести еще несколько поединков перед тем, как сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.
Это действительно хороший поединок, но Джошуа слишком велик и силен для Усика. Я думаю, что Усику нужно провести больше поединков в тяжелом весе, но это в любом случае будет хороший бой,
– сказал Руис.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- WBO официально санкционировала поединок Усик – Джошуа после того, как суд вынудил Тайсона Фьюри встретиться с Деонтеем Уайлдером. Из-за решения суда у Фьюри и Джошуа сорвался поединок.
- По предварительной информации, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Стадион позволят заполнить на 100%.
- Если Усик победит в первом поединке, то боксеры встретятся во второй раз. Контракт боксеров на бой предусматривает реванш для Джошуа. Пока о бое не было объявлено официально.