Единственный обидчик Джошуа предупредил Усика перед боем

Энди Руис-младший, который остается единственным боксером, побившим Энтони Джошуа, оценил шансы Александра Усика в бою с британцем. Усик и Джошуа должны встретиться в сентябре 2021 года.

Руис: Джошуа слишком велик и силен для Усика

Американский мексиканец, как и большинство экспертов и боксеров, считают, что Джошуа слишком велик для непобедимого украинца.

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Руис посоветовал Усику провести еще несколько поединков перед тем, как сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.

Это действительно хороший поединок, но Джошуа слишком велик и силен для Усика. Я думаю, что Усику нужно провести больше поединков в тяжелом весе, но это в любом случае будет хороший бой,

– сказал Руис.

Что известно о бое Усик – Джошуа

WBO официально санкционировала поединок Усик – Джошуа после того, как суд вынудил Тайсона Фьюри встретиться с Деонтеем Уайлдером. Из-за решения суда у Фьюри и Джошуа сорвался поединок.

По предварительной информации, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Стадион позволят заполнить на 100%.

Если Усик победит в первом поединке, то боксеры встретятся во второй раз. Контракт боксеров на бой предусматривает реванш для Джошуа. Пока о бое не было объявлено официально.

Энди Руис – единственный боксер, побеждавший Джошуа. Руис нокаутировал Джошуа летом 2019 года. В том же году Джошуа взял реванш.