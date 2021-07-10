Руис: Джошуа слишком велик и силен для Усика

Американский мексиканец, как и большинство экспертов и боксеров, считают, что Джошуа слишком велик для непобедимого украинца.

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Руис посоветовал Усику провести еще несколько поединков перед тем, как сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.

Это действительно хороший поединок, но Джошуа слишком велик и силен для Усика. Я думаю, что Усику нужно провести больше поединков в тяжелом весе, но это в любом случае будет хороший бой,

– сказал Руис.

Энди Руис – единственный боксер, побеждавший Джошуа. Руис нокаутировал Джошуа летом 2019 года. В том же году Джошуа взял реванш.

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