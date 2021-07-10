Руїс: Джошуа занадто великий і сильний для Усика

Американський мексиканець, як і більшість експертів та боксерів, вважають, що Джошуа надто великий для непереможного українця.

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Руїс порадив Усику провести ще декілька поєдинків перед тим, як битися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF.

Це дійсно хороший поєдинок, але Джошуа занадто великий і сильний для Усика. Я думаю, що Усику потрібно провести більше поєдинків у важкій вазі, але це в будь-якому випадку буде хороший бій,

– сказав Руїс.

Енді Руїс – єдиний боксер, який перемагав Джошуа. Руїс нокаутував Джошуа влітку 2019 року. Того ж року Джошуа взяв реванш.

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