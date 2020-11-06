Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" уже 8 ноября во второй раз встретятся в сезоне-2020/2021. Сергей Кривцов, лидер "Шахтера", поделился ожиданиями от игры.

Матч с "Динамо" – один из важнейших в сезоне

Сергей Кривцов в интервью "Шахтеру" согласился, что матч с "Динамо" в чемпионате Украины – один из важнейших в сезоне. "Шахтер" после 8 туров проигрывает киевлянам 4 очка.

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Думаю, да. Прежде всего с турнирной точки зрения, но также мы знаем, насколько важны эти матчи не только для "Шахтера" и "Динамо", но и для всего украинского футбола. Тем более что после такой неудачной игры в Лиге чемпионов мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками, – сказал Сергей.

"Шахтер" и "Динамо" пострадали от коронавируса, ведь в обоих украинских грандов были зафиксированы вспышки COVID-19. Кривцов считает, что сейчас команды примерно в равных условиях.

"Мы плюс-минус в равных условиях. Так, у "Динамо" есть определенные проблемы из-за коронавируса и трудно, когда у тебя выпадает из состава сразу пять-шесть человек. Однако и у нас недавно была подобная ситуация, заболело сразу девять человек, и вместе мы тренируемся буквально неделю. Ничего страшного, как видим, есть ребята, которые могут полноценно заменить больных ", – заявил Кривцов.

Луческу сменил "Динамо"

Кривцов отметил, что рисунок игры "Динамо" изменился после прихода экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

При Мирчи Луческу "Динамо" изменило игру, произошли заметные изменения. Однако с киевлянами всегда были тяжелые и интересные поединки. Думаю, и этот матч не станет исключением, – уверен защитник.

Поединок между "Динамо" и "Шахтером" состоится в воскресенье, 8 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.