Единственная медаль Украины: Старикова рассказала, как взяла "серебро" чемпионата Европы

14 октября 2021 , 11:16
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Источник:

24 канал

Елена Старикова стала серебряным призером чемпионата Европы на велотреке. Украинка снова порадовала нас наградой после полученного "серебра" на Олимпиаде в Токио.

"Остались только прекрасные впечатления"

Елена Старикова принесла Украине единственную медаль чемпионата Европы на велотреке в Гренхеме (Швейцария). Украинка стала второй в кейрине.

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Наша спортсменка могла дважды побывать на пьедестале. Но заняла досадное 4 место в спринте. В бронзовых заездах украинка уступила представительнице Франции Матильде Грос. Напомним, что именно в этой дисциплине Елена получила олимпийское "серебро" в Токио.

Что такое кейрин?

Это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков едет мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого участники начинают настоящую борьбу за победу – финальный спринт.

Спортсменка осталась довольна своим выступлением. Перед соревнованиями Елена заболела, поэтому подойти в лучшей физической форме к соревнованиям украинке не удалось. Старикова выступала уже в статусе серебряного призера Олимпиады. Украинка не хотела показать плохой результат.

От чемпионата Европы остались только прекрасные впечатления. Перед соревнованиями я перенесла болезнь, поэтому не слишком хорошо себя чувствовала. Откровенно говоря, было страшно ехать на этот чемпионат Европы. Не хотелось показать плохой результат. Поэтому я очень рада, что удалось получить серебряную награду в кейрине,
– рассказала украинская спортсменка.

Как Старикова стала второй в кейрине: смотрите видео

Это был первый большой старт Стариковой после Олимпийских игр в Токио.

Не так сложно возвращаться к работе физически, как морально. Ведь после прилета из Токио дала себе немного времени на отдых,
отметила Елена.

На чемпионате Европы дважды обидчицей Елены стала немецкая велогонщица Лея Софи Фридрих. Сначала она была быстрее украинки в полуфинале спринта. А уже в финальном заезде кейрина благодаря контратаке опередила Старикову и стала чемпионкой Европы в этой дисциплине.

"Немка была подготовлена лучше, чем я"

Елена отметила, что на чемпионат Европы в Швейцарию съехались только самые сильные спортсменки.

На чемпионате Европы собрались только лучшие спортсменки. Ощутила на себе огромную конкуренцию во время заездов. Почему дважды уступила немке Фридрих? Представительница Германии подошла к старту в прекрасной форме, лучшей, чем была у меня. Софи была очень сильно подготовлена,
ответила серебряный призер из Украины.

После серебряного заезда в СМИ распространилась информация, что якобы второе место Елены стало для нее уже 8-й наградой на уровне чемпионата Европы. Такой результат позволил ей стать самой титулованной украинкой в соревнованиях на велотреке. 25-летней представительнице Львовской области удалось превзойти рекорд Любовь Басовой, в активе которой 7 медалей.

Старикова же заявила, что впервые слышит то, что побила такой рекорд и получила звание лучшей. Елена не следит за такими показателя. Ее задача выступать и получать награды под "сине-желтым" флагом.


Елена Старикова – вторая в кейрине на чемпионате Европы / Фото UEC

Когда же украинцы снова смогут увидеть Старикову на соревнованиях?

По словам Елены, впереди ее ждет Лига чемпионов, где состоится много этапов. Об этих соревнованиях Старикова еще раньше рассказывала в эксклюзивном интервью Спорт 24.

Елену пригласили на престижные соревнования в Лигу чемпионов, где будут соревноваться лучшие велогонщицы мира. Лига будет разделена на этапы, которые пройдут в разных странах. Туда очень сложно попасть, ведь зовут только 18 лучших велогонщиц планеты. Такой опыт станет новым в карьере Стариковой.

Соревнования стартуют в начале ноября 2021 года, а завершаются ориентировочно в декабре. Туда отбираются только 18 лучших гонщиц планеты, туда сложно попасть. Будут новые правила и заезды. Для меня такой новый опыт будет очень интересным и нужным. Поэтому нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму,
отмечала Елена об интересном опыте в карьере.

На официальном сайте UCI Champions League опубликован график стартов.

  • Раунд 1: Майорка (Испания) – 6 ноября
  • Раунд 2: Паневежис (Литва) – 27 ноября
  • Раунд 3 – 4: Лондон (Великобритания) – 3 – 4 декабря
  • Раунд 5: Тель-Авив (Израиль) – 11 декабря
Автор: Софія Кулай