Не выдержал конкуренции: клуб Ракицкого указал на дверь скандальному россиянину

7 ноября 2022 , 09:51
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Источник:

сайт Турецкой футбольной федерации

Турецкий клуб Адана Демирспор решил прекратить действие контракта с российским форвардом Артемом Дзюбой. Нападающий не смог завоевать место в основном составе команды.

Клуб Ярослава Ракицкого Адана Демирспор расторг контракт с бывшим форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Информация о прекращении сотрудничества появилась на сайте Турецкой футбольной федерации.

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34-летний футболист только летом этого года перешел из Зенита в Адана Демирспор. За это время он сыграл всего 5 матчей, в которых забил 1 гол. Очевидно, что опытный нападающий не смог выдержать конкуренции в команде.

После 12 сыгранных туров Адана Демирспор занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Турции. Напомним, что в составе команды выступают экс-игрок Шахтера Ярослав Ракицкий и экс-динамовец Юнес Беланда.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за "ситуации" в Украине.

Кстати. В последний раз 34-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов.

Отметим, что большинство российских футболистов никак не отреагировали на убийственную войну России против Украины.

Автор: Сергій Шаховець