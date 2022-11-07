Не выдержал конкуренции: клуб Ракицкого указал на дверь скандальному россиянину

Турецкий клуб Адана Демирспор решил прекратить действие контракта с российским форвардом Артемом Дзюбой. Нападающий не смог завоевать место в основном составе команды.

Клуб Ярослава Ракицкого Адана Демирспор расторг контракт с бывшим форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Информация о прекращении сотрудничества появилась на сайте Турецкой футбольной федерации.

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34-летний футболист только летом этого года перешел из Зенита в Адана Демирспор. За это время он сыграл всего 5 матчей, в которых забил 1 гол. Очевидно, что опытный нападающий не смог выдержать конкуренции в команде.

После 12 сыгранных туров Адана Демирспор занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Турции. Напомним, что в составе команды выступают экс-игрок Шахтера Ярослав Ракицкий и экс-динамовец Юнес Беланда.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за "ситуации" в Украине.

В последний раз 34-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов.

Отметим, что большинство российских футболистов никак не отреагировали на убийственную войну России против Украины.