Клуб Ярослава Ракіцького Адана Демірспор розірвав контракт з колишнім форвардом збірної Росії Артемом Дзюбою. Інформація про припинення співпраці з’явилася на сайті Турецької футбольної федерації.
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34-річний футболіст лише влітку цього року перейшов із Зеніта до Адана Демірспор. За цей час він зіграв лише 5 матчів, в яких забив 1 гол. Очевидно, що досвідчений форвард не зміг витримати конкуренції в команді.
Після 12 зіграних турів Адана Демірспор займає четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Туреччини. Нагадаємо, що у складі команди виступають ексгравець Шахтаря Ярослав Ракіцький та ексдинамівець Юнес Беланда.
Раніше повідомлялося, що Артем Дзюба відмовився грати за збірну Росії через "ситуацію" в Україні.
Зазначимо, що більшість російських футболістів ніяк не відреагували на вбивчу війну Росії проти України.