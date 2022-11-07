Клуб Ярослава Ракіцького Адана Демірспор розірвав контракт з колишнім форвардом збірної Росії Артемом Дзюбою. Інформація про припинення співпраці з’явилася на сайті Турецької футбольної федерації.

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34-річний футболіст лише влітку цього року перейшов із Зеніта до Адана Демірспор. За цей час він зіграв лише 5 матчів, в яких забив 1 гол. Очевидно, що досвідчений форвард не зміг витримати конкуренції в команді.

Після 12 зіграних турів Адана Демірспор займає четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Туреччини. Нагадаємо, що у складі команди виступають ексгравець Шахтаря Ярослав Ракіцький та ексдинамівець Юнес Беланда.

Раніше повідомлялося, що Артем Дзюба відмовився грати за збірну Росії через "ситуацію" в Україні.

До речі. Востаннє 34-річний Дзюба виходив на поле у складі збірної Росії влітку 2021 року на чемпіонаті Європи. Тоді тренером національної команди був Станіслав Черчесов.

Зазначимо, що більшість російських футболістів ніяк не відреагували на вбивчу війну Росії проти України.