Клуб Ярослава Ракицкого Адана Демирспор расторг контракт с бывшим форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Информация о прекращении сотрудничества появилась на сайте Турецкой футбольной федерации.
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34-летний футболист только летом этого года перешел из Зенита в Адана Демирспор. За это время он сыграл всего 5 матчей, в которых забил 1 гол. Очевидно, что опытный нападающий не смог выдержать конкуренции в команде.
После 12 сыгранных туров Адана Демирспор занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Турции. Напомним, что в составе команды выступают экс-игрок Шахтера Ярослав Ракицкий и экс-динамовец Юнес Беланда.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за "ситуации" в Украине.
Отметим, что большинство российских футболистов никак не отреагировали на убийственную войну России против Украины.