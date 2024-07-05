После забитого гола в матче против Словении, Джуд Беллингем показал непристойный жест. За это он получил условную дисквалификацию.
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Что с Беллингемом
Полузащитник сборной Англии выступает на Евро-2024 с повреждением плеча.
Врачи даже рекомендуют ему сделать операцию, однако футболист старается максимально оттянуть этот момент. Беллингем не планирует делать хирургическое вмешательство и после Евро-2024.
Отметим, что в четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч состоится 6 июля в 19:00 по киевскому времени.