После забитого гола в матче против Словении, Джуд Беллингем показал непристойный жест. За это он получил условную дисквалификацию.

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Что с Беллингемом

Полузащитник сборной Англии выступает на Евро-2024 с повреждением плеча.

Врачи даже рекомендуют ему сделать операцию, однако футболист старается максимально оттянуть этот момент. Беллингем не планирует делать хирургическое вмешательство и после Евро-2024.

Справка. Джуд Беллингем травмировал плечо еще в ноябре 2023 года в матче Реала против Райо Вальекано. С того момента он играет в специальном наплечнике, который помогает в смягчении боли.

Отметим, что в четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч состоится 6 июля в 19:00 по киевскому времени.