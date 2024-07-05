Після забитого гола у матчі проти Словенії, Джуд Беллінгем показав непристойний жест. За це він отримав умовну дискваліфікацію.
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Що з Беллінгемом
Півзахисник збірної Англії виступає на Євро-2024 з ушкодженням плеча.
Лікарі навіть рекомендують йому зробити операцію, однак футболіст намагається максимально відтягнути цей момент. Беллінгем не планує робити хірургічне втручання і після Євро-2024.
Відзначимо, що у чвертьфіналі Англія зіграє зі Швейцарією. Матч відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом.