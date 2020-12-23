Фьюри важнее: Джошуа обещает отказаться от боя с Усиком за титул
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа настроен в 2021 году провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Ради боя с Фьюри британец Джошуа готов пожертвовать титулом WBO, на который претендует Александр Усик.
Энтони Джошуа заявил, что серьезно настроен провести бой с Фьюри в 2021 году. Об этом сообщает vRINGe.
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Откажусь от пояса
По словам британца, он встретится с Фьюри даже если придется отказаться от боя с Усиком за титул.
Мне бы не хотелось отказываться от того, что я завоевал в бою. И мне не хочется отказываться от пояса, ведь звание абсолютного чемпиона мира – моя конечная цель. Но если придется – так тому и быть. Я откажусь от пояса. Откажусь на время. А потом вернусь и снова им завладею,
– заявил Джошуа.
Энтони считает, что бой с Фьюри важнее звания абсолютного чемпиона мира. Джошуа утверждает, что сможет стать абсолютным чемпионом мира и после боя с Фьюри.
"На этом этапе карьеры бой с Фьюри важнее звания абсолюта. А потом я вернусь за титулом. Если, конечно же, меня не обяжут проводить новую обязательную защиту. Ведь не секрет, что в сделке с Фьюри будет пункт об обязательном реванше. То есть мне придется побить его дважды подряд. Это серьезные бои. Но я все равно сразу же вернусь за своим титулом", – отметил британец.
В завершение Джошуа сказал, что уважает Усика и Фьюри, но не боится потенциальных соперников.
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