"Джошуа – не на уровне Усика": нелестный прогноз для Эй Джея от легендарного промоутера

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа надеется возвратиться на боксерский Олимп. Два подряд поражения от Александра Усика болезненно ударили по имиджу звезды мирового бокса.

23 декабря в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса. Одним из главных поединков шоу станет встреча на ринге британца Энтони Джошуа и шведа Отто Валлина.

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Арум: Усик полностью разоблачил Джошуа

Своим прогнозом на поединок поделился легендарный промоутер Боб Арум. По мнению 92-летнего менеджера, Эй Джей без шансов уступит Валлину. Пока британец не дотягивает до топ-уровня супертяжелого дивизиона.

"В его выступлениях не было стабильности в последнее время и он не продемонстрировал способности дать отпор своему сопернику. Именно поэтому Усик смог победить его дважды, хотя он намного меньше.

Джошуа не находится на уровне Фьюри, Уайлдера или Усика. Усик полностью его разоблачил", – заметил Арум.

Усик против Джошуа