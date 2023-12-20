23 декабря в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса. Одним из главных поединков шоу станет встреча на ринге британца Энтони Джошуа и шведа Отто Валлина.
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Арум: Усик полностью разоблачил Джошуа
Своим прогнозом на поединок поделился легендарный промоутер Боб Арум. По мнению 92-летнего менеджера, Эй Джей без шансов уступит Валлину. Пока британец не дотягивает до топ-уровня супертяжелого дивизиона.
"В его выступлениях не было стабильности в последнее время и он не продемонстрировал способности дать отпор своему сопернику. Именно поэтому Усик смог победить его дважды, хотя он намного меньше.
Джошуа не находится на уровне Фьюри, Уайлдера или Усика. Усик полностью его разоблачил", – заметил Арум.
Усик против Джошуа
- Напомним, что Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа. В первом поединке британец был фаворитом боя, но уступил Усику единодушным решением судей.
- Эй-Джей потерял титулы чемпиона IBF, WBA, IBO, WBO в супертяжелом весе.
- Реванш прошел в августе 2022 года. У британца было достаточно времени для подготовки.
- По итогу 12-раундового поединка победу праздновал украинский чемпион. После оглашения победителя Джошуа не выдержал напряжения и бросил пояса Усика на пол.