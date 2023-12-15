Накануне этого сражения и в целом в течение последнего года Тайсон Фьюри в своем отвратительном стиле вылил немалую порцию грязи на украинского чемпиона, но доставалось не только ему. Также "Жадное пузо" оскорблял и своего земляка Энтони Джошуа, в частности, он называл Эй Джея "уборщиком зала" и заявлял, что никогда не выйдет с ним в ринг.

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Джошуа в битве за абсолютного чемпиона будет поддерживать Усика

Энтони Джошуа не оставил эти слова незамеченными. Он поделился ожиданиями от предстоящего супербоя и рассказал, кого будет поддерживать в поединке за все титулы супертяжелого веса.

Я не знаю, кто победит, но я, безусловно, нахожусь в команде Усика. Фьюри много разных плохих вещей говорит обо мне. Это вопрос уважения. Я не могу поддерживать того, кто меня не уважает. Это было бы странно, поэтому я буду болеть за того, кто уважает меня,

– заявил Джошуа.

Напомним, что Александр Усик отобрал чемпионские пояса именно у Энтони Джошуа, которого дважды побеждал решением судей по очкам.

Справка. Свой следующий бой Энтони Джошуа проведет 23 декабря. Его соперником будет Отто Валлин. Это событие состоится в рамках вечера бокса, который пройдет в столице Саудовской Аравии.